«Кухонная лихорадка: кафе мечты» – аркадный симулятор работы в ресторане, где игроку предстоит столкнуться с менеджментом заведений общественного питания. Необходимо вовремя подготавливать ингредиенты и правильно использовать при приготовлении заказа, пока в зале ожидают голодные клиенты. Нарушения в составе и опоздания ведут к тому, что оплата...

Truecaller Premium – определитель номеров, избавляющий юзера от нежелательных звонков и спама. Осуществляет в автоматическом режиме идентификацию вызовов и отображает имеющуюся информацию о звонившем человеке или организации. Подписка Премиум позволяет создавать собственные списки спам-звонков для блокировки абонентов....

Traffic Rider – гонки на мотоциклах от первого лица, позволяющие ездить на умопомрачительных скоростях по автомагистралям и улицам городов, лавируя в бесконечном потоке встречных автомобилей. Требуется построить карьеру легендарного байкера, начав заезды со скромным скутером и закончив с лучшим железным конем в мире....

Driving School Sim – гоночный симулятор, который позволит управлять спортивным автомобилем и устраивать соревнования с реальными игроками. В начале игрового процесса доступно обучение, помогающее освоиться с реалистичной системой управления, представленной рулем, педалями, коробкой передач, и научиться обгонять соперников-ботов....

FlipaClip – аниматор, дающий возможность создавать рисованные скетчи и короткометражные мультфильмы. Помогает оформлять творческие идеи в мгновенные зарисовки с последующим редактированием. Подписка Про позволяет избавиться от назойливой рекламы и редактировать до 10 слоев одновременно....

Parallel Space Pro – клониратор игр, мессенджеров, клиентов электронной почты и других программ для одновременного входа в несколько учетных записей. При оформлении подписки Про исчезает необходимость просмотра рекламных роликов. Можно установить пароль доступа к аккаунтам в виде графического ключа или отпечатка пальца....

Angry Birds Classic – аркада, в центре сюжета которой находится противостояние злых птичек и зеленых свиней. Хрюшки похитили яйца у пернатых, чтобы приготовить яичницу для короля. Необходимо вернуть потомство в гнездо. Требуется запускать птиц из огромной рогатки и разрушать оборонительные сооружения антагонистов....

WPS Office Premium – офисный пакет, позволяющий открывать, создавать, объединять, редактировать документы в XLS, DOC, PPT, PDF и других форматах. Благодаря облачной интеграции с OneDrive, Dropbox, Google Docs работу с файлами можно начать на телефоне или планшете, а продолжить на компьютере....

GTA: Vice City – экшен о преступной жизни 80-х годов в США. Главный герой по имени Томми Версетти вернулся из тюрьмы и погрузился в криминальные разборки города Вайс-Сити. Полная свобода действий позволяет заниматься любой деятельностью: угонять машины, устраивать разбой, грабить ювелирные магазины и банки....

Idle Theme Park Tycoon — казуальный экономический симулятор, в котором надо управлять тематическим парком развлечений. Начав с одной горки, предстоит привлекать посетителей, чтобы расширить бизнес и заработать внутриигровые деньги. Надо докупать и улучшать зоны отдыха с тематическим оформлением в стиле преисподней, каньона, каменного века, других....

Tap Tycoon − кликер, где предстоит стать президентом вымышленной страны будущего. Каждое нажатие на экран создает доллары из воздуха. Средства нужно использовать для улучшения виртуальной империи путем апргрейда зданий и развития вымышленных технологий тридцать пятого века: антигравитационной вилки, телепорта, голографической прически или других....

Hooked Inc − казуальный айдл-симулятор, где надо в роли рыбака плавать на катере по морю и ловить рыбу. Процесс рыбалки заключается в вождении пальцем по экрану. Полученный улов надо продавать, заработанные средства тратить на улучшение катера. Начать предстоит с маленькой лодки, чтобы затем превратить ее в крупное рыболовецкое судно....

«Не уволься» – симулятор жизни, где необходимо пройти путь от простого рабочего до руководителя крупной корпорации. Требуется повышать количество опыта персонажа, параллельно следя за здоровьем. Предстоит правильно выполнять задания руководства и продвигаться вверх по карьерной лестнице. Ошибки могут привести к потере работы....

Drag Racing – гоночный симулятор, где игроки участвуют в динамичном драг-рейсинге на городских улицах, проселочных дорогах, профессиональных треках. Суть геймплея – скоростные соревнования по 10 игроков или со случайным противником, заезды в одиночных режимах «Карьера» и «Челлендж». Можно вступать в клубы гонщиков и завоевывать победы совместно с...

Симулятор автомобиля 2 — игра, в которой можно управлять транспортными средствами, зарабатывать монеты, побеждая в гонках, покупать новые автомобили и проводить тюнинг. Исследовать открытый мир геймер сможет на 55 моделях машин. Многопользовательский режим открывает возможность соревноваться с другими участниками со всего мира....

Hill Climb Racing 2 – вторая часть популярной гоночной аркады, где в роли парня по имени Билл предстоит ездить по холмистой местности, по пути обгоняя других водителей, чтобы первым добраться до финиша. Необходимо научиться оперативно управлять транспортным средством из-за больших перепадов высот на дороге, предотвращать переворачивание машины и...

«Растения против зомби 2» – стратегия в жанре «защита башни», где необходимо охранять собственный дом в Древнем Египте, Диком Западе, Море Пиратов и других локациях от нашествия живых мертвецов. В Plants VS Zombies 2 требуется выстроить комплексную оборону жилища, в которой участвуют зеленые представители флоры, готовые отдать жизнь за спасение...

Gangstar 4 Vegas – экшен, наполненный мафиозными разборками в Лас-Вегасе. В роли молодого и перспективного бойца Джейсона Мэлоуна, которому позарез нужны деньги, придется участвовать в боях без правил. Не желая проигрывать ради чужого заработка в виде ставок, парень побеждает и переходит дорожку влиятельному главе местной мафии, который начинает...

Dragon Hills 2 — бесконечный раннер, в котором предстоит управлять механизированным драконом, чтобы спасти человечество от зомби-апокалипсиса. Придется перемещаться по суше, воздуху, морю, не переставая преодолевать ловушки и противников. Смысл игры — продержаться как можно дольше в безумной погоне....

DroidCam – эмулятор, превращающий мобильное устройство в портативную видеокамеру с возможностью записи видео или ведения прямой трансляции. После установки APK программу можно настроить передачу видеозаписи в Skype или на персональный компьютер. Соединение с другими устройствами осуществляется через Wi-Fi, Bluetooth или кабель USB....

Advanced Download Manager – менеджер для скачивания apk, torrent, mp4, png, doc, jpeg и других форматов файлов. ADM способен перехватывать ссылки с браузера и вести загрузку данных в несколько потоков. Pro-подписка избавляет пользователя от просмотра надоедливых рекламных вставок....

XRecorder – рекордер для ведения записи экрана телефона или планшета. Позволяет фиксировать процесс гейминга, видеоуроки, стримы и прочий контент с качеством 60 кадров в секунду, 12 Мбит/с. Дает возможность делать скриншоты, записывать системные звуки, голос с микрофона мобильного устройства. Полученные результаты можно сохранять без водяного...

Adobe Lightroom Premium – графический редактор, предназначенный для изменения и ретуширования изображений. Существует возможность начать правку фотографий в приложении и доработать уже на персональном компьютере благодаря синхронизации между устройствами. Подписка Премиум позволяет сохранять полученные картинки без водяных знаков и избавляет...

Nova Launcher Prime – лаунчер, предназначенный для настройки экрана телефона или планшета, исходя из личных предпочтений пользователя. Полностью изменяет интерфейс и внешний вид рабочего стола. Подписка Премиум дает доступ к управлению при помощи жестов, скрытия иконок и так далее. Версия Pro обладает хорошей оптимизацией и быстродействием,...

PCRADIO – онлайн-радио, позволяющее прослушивать Atomic Radio, Record Samara, DFM Trap, Power Hit, Deejays и другие популярные станции в прямом эфире. Дает возможность воспроизводить потоковый аудиоконтент в FM диапазоне. Подписка Премиум избавляет пользователя от назойливой рекламы....

Instagram* – клиент одноименной социальной сети для публикации фотографий, видео и иного контента для получения лайков, комментариев. Система личных переписок Direct позволяет обмениваться сообщениями с другими пользователями. Подписка Pro избавляет юзера от просмотра надоедливой рекламы....

Google Play Market — онлайн-каталог приложений, которые можно просмотреть, закачать на Андроид. Может быть установлен на мобильное устройство или телевизор. Содержит официальные версии программ, игр, книг и фильмов, реализуемых разработчиками. В каждой карточке предложения присутствует анонс, актуальные скриншоты, описание главных функций,...

IPTV Player Pro – плеер, позволяющий просматривать телевидение без подключения к кабельным или спутниковым сетям провайдеров. Поддерживает работу на телефонах, планшетах, боксах и телевизорах со Смарт ТВ. Встроенная подписка Про дает возможность воспроизведения каналов без надоедливой рекламы....

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